Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...

Dünya modasına yön veren isimlerden biri olan Türk tasarımcı Atıl Kutoğlu, Viyana'da hayata geçirdiği yeni mağazasıyla göz dolduruyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören mağazanın son konukları ise cemiyet dünyasının zarif ismi Arzu Özal ve kızı Büşra oldu. Viyana seyahatleri sırasında başarılı modacıyı yalnız bırakmayan anne-kız, yeni mağazayı gezerek Kutoğlu’na tebriklerini sundu. Ziyaretin ardından beğenilerini dile getiren Arzu Özal, mağazanın atmosferine hayran kaldığını belirterek, "Atıl'ın Viyana’daki yeni mağazası gerçekten çok şık ve büyüleyici olmuş. Kızımla birlikte bu özel günde yanında olmak ve bu heyecanını paylaşmak bizim için de çok keyifliydi. Türk modasını uluslararası alanda gururla temsil eden sevgili Atıl'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Cemiyet hayatının bu özel buluşması, Viyana'daki Türk modası rüzgarını bir kez daha gözler önüne serdi.