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Sander'e gurur plaketi...

Özge Sander, üniversiteden mezun oluşunun 20. yıl dönümünde düzenlenen özel törenle anı plaketini teslim aldı.

Giriş: 12 Ekim 2026, Pazartesi 11:09
Sander'e gurur plaketi...
Sander'e gurur plaketi...

Koç Üniversitesi mezunlarından Özge Sander, üniversiteden mezun oluşunun 20. yıl dönümünde düzenlenen özel törenle anı plaketini teslim aldı. Yıllar sonra tekrar kampüs atmosferini solumanın heyecanını ve gururunu yaşayan Sander'i bu anlamlı ve özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Annesi Şule Argüder ve babası Özalp Argüder, törene katılarak kızlarının 20. yıl coşkusuna ve haklı gururuna ortak oldu. Özge Sander, duygu dolu anların yaşandığı törene dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden ve sevdiklerinden kısa sürede çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

Özge Sander
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