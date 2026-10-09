Pırlanta koleksiyonuna özel davet

Moda, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette; pırlantanın zamansız tasarım anlayışıyla buluştuğu Laboratuvar Pırlantası koleksiyonu davetlilerin beğenisine sunuldu.

So CHIC, Galataport mağazasında mücevher tutkunlarını bir araya getirdiği ve Laboratuvar Pırlantası Koleksiyonunu tanıttığı ışıltılı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Moda ve magazin dünyasından Bengi İdil Uras, Zeynep Özkaya, Funda Güray, Nefise Karatay, Gizem Hatipoğlu ve Saadet Özsırkıntı gibi ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte, davetliler So CHIC’in Laboratuvar Pırlantası koleksiyonunda yer alan tasarımları yakından inceleme ve öne çıkan mücevherleri deneyimleme fırsatı buldu.