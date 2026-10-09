Türkerler Holding ev sahipliğinde, Türkerler Çiftçi Towers sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen “Sonbahara Merhaba” buluşması; zarif atmosferi, özenle kurgulanan detayları ve keyifli sohbetleriyle, şehrin dinamizmi içinde ayrıcalıklı bir yaşam kültürünü bir araya getirdi. İstanbul’un seçkin yaşam adreslerinden Türkerler Çiftçi Towers, modern mimarisi ve merkezi konumunun yanı sıra, sakinlerine sunduğu sosyal yaşam deneyimi ve güçlü aidiyet duygusuyla da fark yaratıyor. Kule 1’in 44. katında yer alan örnek dairede, Türkerler Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel buluşma; Çiftçi Towers’ta yaşamın yalnızca bir konut deneyiminden ibaret olmadığını, sosyal bağları, ortak değerleri ve ayrıcalıklı deneyimleriyle bütünleşen özgün bir yaşam anlayışı sunduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sonbaharın gelişinin birlikte karşılandığı gecede, zarif atmosferin yanı sıra keyifli sohbetler ve

özenle hazırlanan ikramlar da davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda konuklar, bu özel buluşmaya ev sahipliği yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Türker’e teşekkürlerini ileterek, keyifli anılar ve güzel sohbetlerin izinde geceden ayrıldı.