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Sanatlı 100. yıl...

Bir çikolata markası 100. yılına özel hazırlanan iş birliğini, markanın bir asırlık çikolata ustalığını Ekrem Yalçındağ'ın özgün sanat diliyle buluşturdu.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 15:47
Sanatlı 100. yıl...
Sanatlı 100. yıl...

GODIVA, 100. yılını çağdaş sanatçı Ekrem Yalçındağ ile gerçekleştirdiği özel bir iş birliğiyle kutluyor. Avrupa’da uzun yıllara dayanan bir sanat pratiğine sahip Yalçındağ’ın GODIVA için hazırladığı Centennial Collection Art Edition, sanat ve çikolata arasındaki ilişkiyi iki farklı tasarımla yorumluyor. Yılın başında markanın her on yılını temsil eden çikolataların bir araya getirildiği özel bir koleksiyon kutusuyla Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde başladı. Kutlamalar şimdi Şanghay’da, Ekrem Yalçındağ’ın sanatını markanın çikolata ustalığıyla buluşturan iki özel edisyonun lansmanıyla devam ediyor. Şanghay’ın ardından markanın 100. yıl kutlamaları Riyad ve İstanbul’da devam edecek ve markanın hikayesinin 1926’da başladığı Belçika’da tamamlanacak. Koleksiyonun Tablets serisi için Ekrem Yalçındağ, markanın 100. yılına özel yeni bir çalışma hazırladı. Sanatçının tasarımındaki unsurlar, bu koleksiyon için özel olarak geliştirilen çikolata kalıplarına aktarıldı. Böylece Yalçındağ’ın sanat dili yalnızca kutuda değil, çikolatanın formunda ve yüzeyinde de hayat buldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Ekrem Yalçındağ’ın eserleriyle kendisiyle tanışmadan önce tanıştım. Sanatının farklı dönemlerinden eserler uzun yıllardır Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alıyor. Dolayısıyla bu iş birliği, yıllara dayanan bir ilişkinin yeni bir bölümü. GODIVA’nın 100. yılını kutlarken Ekrem’in sanat dilini GODIVA ile buluşturmak benim için bu nedenle ayrıca anlamlı.

Bu iş birliğinde beni en çok heyecanlandıran, Ekrem’in sanatının sadece gördüğümüz bir eser olarak kalmaması. Sanatına dokunabiliyor, onu saklayabiliyor ve hatta tadabiliyorsunuz. Ekrem’in sanat dili tekstilde, kutuda ve çikolatanın kendisinde farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Çikolatanın tadı o ana ait ama geriye saklayabileceğiniz bir eser kalıyor. Belki yıllar sonra, hatta bir sonraki nesilde bu kutu GODIVA’nın 100. yılını ve o günün hatırasını yaşatmaya devam edecek. GODIVA nasıl ilk yüzyılından ikinci yüzyılına geçiyorsa, bu eserlerin de o hikâyeyi gelecek nesillere taşımasını çok kıymetli buluyorum.”

Sanatlı 100. yıl...
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