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Pembe Top Turnuvası

QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla beşinci kez düzenlenen Pembe Top Turnuvası, bu yıl padel kortuna taşındı.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 11:47
Pembe Top Turnuvası
Pembe Top Turnuvası

QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla beşinci kez düzenlenen Pembe Top Turnuvası, bu yıl padel kortuna taşındı. Tennis Istanbul’un desteğiyle gerçekleşen Pembe Top Padel Turnuvası, sporun birleştirici gücüyle meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti. ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında Tennis Istanbul’un da desteğiyle düzenlenen ‘Pembe Top Padel Turnuvası’, QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, QNB Türkiye yöneticileri ve banka çalışanlarının katılımıyla 4 Ekim Pazar günü QNB Türkiye Kristal Kule’de gerçekleşti. Turnuvanın açılışında, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınlar, özellikle de bir dönem QNB Türkiye’de görev yapan Elif Yavaş saygıyla anıldı. Elif Yavaş’ın anısı, Pembe Top’un beşinci yılında da yaşatıldı. Turnuvada aynı zamanda hastalığı atlatan ve halen mücadele eden kadınlara destek mesajı verildi. Turnuvanın açılışını QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar yaparken, Milli tenisçi ve milli Padel takımında yer alan Berceste Şeber, Milli tenisçi Berfu Cengiz, Spor Sunucusu Seyhan Şaşko, QNB Portföy Genel Müdürü Egemen Erden, QNB Türkiye Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Alp Baydar, QNB Türkiye İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanı Sercan Kısas, QNB Türkiye Baş Hukuk Müşaviri Ali Yılmaz gösteri maçlarında yer aldı. Çalışanlar ve izleyiciler de kortlarda farkındalığı artırmak için bir araya geldi.

Pembe Top Turnuvası
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