Golf severler buluştu

Golf tutkunlarının heyecanla beklediği özel davet turnuvası Everose Cup, ikinci organizasyonu ile camiayı Bodrum’da buluşturdu. Bodrum’da düzenlenen seçkin turnuvaya; emlak yatırım şirketi Everose Properties’in kurucu ve yönetici ortağı Gregory Mathieu ile eşi Neslihan Aydagül Mathieu ev sahipliği yaptı. İstanbul’dan İGK, Klassis, Kemer ve Ataşehir; Ankara’dan Ankara Golf kulübü ve Regnum Ankara; Antalya’dan Taurus; İzmir, Kuşadası; ev sahibi Bodrum kulüplerinden üyeler ve yabancı oyuncular bu özel buluşmada sahaya çıktı. Regnum Golf & Country Club Bodrum’da ilki 2023 yılında yapılan turnuva, bu yıl da golf camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Onur AYDIN