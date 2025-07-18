Toplumda kadın ve ailenin önemine dikkat çekmek için özel projelere imza atan ünlü mimar Merve Mermer, evinde çay saatinde dostlarını ağırladı. Monik İpekel'in yanı sıra çok sayıda yardım sever ismin katıldığı beş çayı davetinde, misafirler sosyal sorumluluk kapsamında imza atmayı düşündükleri projeleri konuştular. Eylül ayında Samsun'a gidecek olan Monik İpekel ve Merve Mermer, evlenme çağına gelen genç kızlara gelinlik hediye edecekleri projenin detaylarını çay saatinde konuştular. Merve Mermer'in oğlu Aslan'ın da yer aldığı çay saatinde, misafirler Aslan'ı öpmeye doyamadı.