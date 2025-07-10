Bodrum'da davet...

Bodrum Villa Maçakızı’nda gerçekleşen Range Rover House, üçüncü sezonunda ilham veren deneyimleri ile misafirleriyle buluştu. Borusan Otomotiv ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Borusan Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu, eşi Vicdan Demircioğlu ve kızı Beril Demircioğlu Tezdiker, Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Salimeh Vahabzadeh Jafari ve eşi Peyvand Jafari, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve eşi Yelda Tiftik, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ve eşi Tolga Ateş, Duru Karabacak-Burcu Şendir gibi iş-sanat ve cemiyet hayatının önemli simaları katılım gösterdi.