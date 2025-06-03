Tarihle moda buluştu

Antalya Fashion Week, Hadrian Kapısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Tuba Ergin final defilesiyle sona erdi. Antik Roma’nın görkemini GILDED SYMPHONY couture tasarımlarla buluşturan bu tarihi defile, yağmura rağmen büyük ilgi gördü. 8.Antalya Fashion Week (AFW) kapsamında antik Roma’nın izlerini taşıyan Hadrian Kapısı’nda özel bir podyum kuruldu. Özel davetli 250 kişiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının izlediği defilede ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, couture vizyonunun en görkemli yansıması olan “Gilded Symphony” koleksiyonunu sergilendi. Konuklar, yağan yağmura rağmen gerçekleştirilen defileyi kendilerine dağıtılan şemsiyelerin altında izlediler. Halka açık kısımda ise yüzlerce Antalyalı defileyi takip etti. Zamansız estetik anlayışıyla öne çıkan Tuba Ergin koleksiyonu; Antik Roma’dan ilham alarak romantik, drapeli helenistik formları zırh benzeri detaylarla buluşturdu. Altın dokunuşlar, dokunsal zenginlikte kumaşlar ve tarihsel referanslarla bezeli siluetler, geçmişin mitolojik gücünü bugünün lüks anlayışıyla buluşturdu.