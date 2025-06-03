Magazin Hattı

Tarihle moda buluştu

Moda tutkunları 8.Antalya Fashion Week (AFW) kapsamında antik Roma’nın izlerini taşıyan Hadrian Kapısı’nda düzenlenen defilede buluştu

Giriş: 03 Haziran 2025 Salı
Tarihle moda buluştu

Antalya Fashion Week, Hadrian Kapısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Tuba Ergin final defilesiyle sona erdi. Antik Roma’nın görkemini GILDED SYMPHONY couture tasarımlarla buluşturan bu tarihi defile, yağmura rağmen büyük ilgi gördü. 8.Antalya Fashion Week (AFW) kapsamında antik Roma’nın izlerini taşıyan Hadrian Kapısı’nda özel bir podyum kuruldu. Özel davetli 250 kişiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının izlediği defilede ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, couture vizyonunun en görkemli yansıması olan “Gilded Symphony” koleksiyonunu sergilendi. Konuklar, yağan yağmura rağmen gerçekleştirilen defileyi kendilerine dağıtılan şemsiyelerin altında izlediler. Halka açık kısımda ise yüzlerce Antalyalı defileyi takip etti. Zamansız estetik anlayışıyla öne çıkan Tuba Ergin koleksiyonu; Antik Roma’dan ilham alarak romantik, drapeli helenistik formları zırh benzeri detaylarla buluşturdu. Altın dokunuşlar, dokunsal zenginlikte kumaşlar ve tarihsel referanslarla bezeli siluetler, geçmişin mitolojik gücünü bugünün lüks anlayışıyla buluşturdu.

8.Antalya Fashion Week

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Tarihle moda buluştu

Moda tutkunları 8.Antalya Fashion Week (AFW) kapsamında antik Roma’nın izlerini taşıyan Hadrian Kapısı’nda düzenlenen defilede buluştu
Güncel Kızlarıyla Bebek'te...

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.
Güncel Minik dostu Gia ile spor yaptı

Sosyal medya hesabından spor rutinini yayınlayan Yasemin Özilhan, köpeği Gia ile eğlenceli anlarını paylaştı.
Magazin Hattı Türk Böbrek Vakfı 40 yaşında...

Türk Böbrek Vakfı’nın onur yılı görkemli bir balo ile kutlandı.
Jet Set Miranda Kerr eşiyle Japonya tatilinde

Ünlü top model Miranda Kerr, Snapchat'in kurucusu olan eşi Evan Spiegel ile Japonya'da meditasyonla dolu bir tatile çıktı
Caddeler Bebek'in sportif isimleri...

İş ve cemiyet hayatının sportmen isimleri hafta sonunu Bebek'te form tutarak geçirdi.
Güncel Sabancı'nın çöl şıklığı...

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı, çölde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Caddeler Boğaz'da sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Magazin Hattı Tibuk'tan açıklama

İş insanı Besim Tibuk'la 36 yıllık evliliğini sona erdirme kararı alan Serap Tibuk, eşiyle hukuki anlaşmazlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Güncel İpekel'e dostlarından kutlama...

Monik İpekel yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel "Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.

Güncel Alaton konuşmacı oldu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Sosyal Etki Ve Zirve etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.