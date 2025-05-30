Magazin Hattı

Yeni kokularını tanıttılar

Ünlü isimler ünlü markanın parfüm koleksiyonun lasmanında buluştu.

Giriş: 30 Mayıs 2025 Cuma
Yeni kokularını tanıttılar

200 yılı aşkın köklü geçmişiyle Amerikan stilinin öncüsü Brooks Brothers, şimdi de zarafetin izini koku dünyasında sürüyor. Yeni parfüm koleksiyonu, Brooks Brothers Brasserie’de düzenlenen özel bir workshop ile ilk kez davetlilerle buluştu. Moda ve basın dünyasından seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte katılımcılar, kadın ve erkek parfümlerinden oluşan sekiz farklı kokuyu deneyimlerken aynı zamanda koku uzmanının profesyonel yönlendirmeleri eşliğinde kendi imza parfümlerini oluşturma şansı buldular. Brooks Brothers’ın zarif ve estetik çizgilerini kokular aracılığıyla keşfeden davetliler, markanın “American Luxury Bottled” vizyonunu birebir deneyimleyerek, etkinlikten kalıcı bir izlenimle ayrıldılar. Brooks Brothers Parfüm Koleksiyonu, Stil sahibi kadın ve erkeklere, günün her anında eşlik


eden, iyi hissettiren bir deneyim sunuyor.

parfüm

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