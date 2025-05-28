Yaza merhaba dediler

Bodrum'un en güzel koyunda doğası ve mimarisi ile ünlü isimlerin tercih ettiği Baia Bodrum Hotels geçtiğimiz gün yaza merhaba partisi düzenledi. Monte Baia Uludağ ve Baia Bodrum otelleri Genel Müdürü Erdem Başarır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen partiye 1200 davetli ve birçok seçkin isim yer alırken sahneye Açelya Elmas ve Sinan Güleryüz çıktı. Geceye özel mönüsü ve ikramlarıyla hem damaklara hem de kulaklara hitap edildiği muhteşem atmosferiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 2025 Yaz sezonunda misafirlerine doğayla uyumlu, şık ve huzurlu bir atmosfer yaşatacak olan otel misafirlerine güzel anılar biriktirecek.