ArtContact İstanbul Contamporary başladı

Birbirinden değerli Türk çağdaş sanatçıların yeraldığı sergiye devlet sanatçısı Saim Süleyman Tekcan, Hayati Misman, Sara Beri, Tuğba Kuvvetli, Atilla Çakır, gibi değerli sanatçılar bulunuyor.

Sara Beri, 21–25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Zen felsefesinden yola çıkarak yapmış olduğu eserleriyle izleyici ile buluşuyor. Sanatçı, Zen felsefesinin temel taşlarından olan Wabi-Sabi anlayışını merkezine alan eserleriyle, geçiciliğin ve kusurların estetiğini güçlü bir biçimde yansıtıyor. Müge TezmanSıtmabıyık, Hülya Alemdar, Ebru Uygun, Sara Özsarfati, Betül Beceren, Sara Gülcan, Eran Çakan, Henri Kandiyoti, Tina Varon iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri Sara Beri’nin sergisini gezdi. Wabi-Sabi, sadelik, doğallık ve eksik olanın güzelliğini onurlandıran Japon kökenli bir felsefedir. Sara Beri, bu anlayışı minimal kompozisyonlarla, geri dönüşüm malzemeleri ve doğal dokularla buluşturarak; zamana, boşluğa ve an’a dair şiirsel bir ifade dili oluşturuyor. Eserlerinde sıkça kullandığı altın materyali, zamanın yarattığı kırılmaları onarma, kusurların içindeki güzelliği görünür kılma amacı taşıyor. Her parça, geçmişin izini taşıyan ve izleyiciyi içsel bir keşfe davet eden bir “Zen Güncesi”ne dönüşüyor.