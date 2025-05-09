Magazin Hattı

Boğaz'da renkli lansman

Eğlenceli partiye katılan ünlü isimler, yeni bir içecek markasının davetinde bir araya geldi

Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma
Boğaz'da renkli lansman

Türkiye’de ilk defa üretilen prebiyotikli gazlı içecek markası Oddly, Boop Kuruçeşme’de özel bir davet verdi. Payros Gıda ve İçecek Genel Müdürü Recep Pehlivan “Oddly içecek kategorisinde yeniliklerin markası. 0 şeker,0 kalori soğuk çay kategorisinde lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk prebiyotik destekli gazlı içeceğiyle de inovasyon ödüllerini toplayacağımıza inanıyoruz. Ürün çeşitliliği, içeriği ve markalaşma sekliyle oyunun kuralını yeniden yazacağımızı ; hikayenin yeniden başladığı bugünde bambaşka bir heyecanla karşınızdayız.” dedi. Boop Kuruçeşme’deki lansman gecesi, perakende sektöründen temsilciler, Influencerlar ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Boğazda renkli lansman

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