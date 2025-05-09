Boğaz'da renkli lansman

Türkiye’de ilk defa üretilen prebiyotikli gazlı içecek markası Oddly, Boop Kuruçeşme’de özel bir davet verdi. Payros Gıda ve İçecek Genel Müdürü Recep Pehlivan “Oddly içecek kategorisinde yeniliklerin markası. 0 şeker,0 kalori soğuk çay kategorisinde lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk prebiyotik destekli gazlı içeceğiyle de inovasyon ödüllerini toplayacağımıza inanıyoruz. Ürün çeşitliliği, içeriği ve markalaşma sekliyle oyunun kuralını yeniden yazacağımızı ; hikayenin yeniden başladığı bugünde bambaşka bir heyecanla karşınızdayız.” dedi. Boop Kuruçeşme’deki lansman gecesi, perakende sektöründen temsilciler, Influencerlar ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.