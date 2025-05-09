Magazin Hattı

“Annelerin değeri bir güne sığmaz”

“Annelerin değeri bir güne sığmaz” diyerek yola çıkan Arzu Kalaylı ve Melda Aksu, Bebek’te düzenledikleri şık davette anneleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini özel bir kapsül koleksiyonla buluşturdu.

Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma
“Annelerin değeri bir güne sığmaz”

Arzu Kalaylı ve Melda Aksu, Anneler Günü’ne özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Bir Gün


Değil, Her Gün” temalı davet, 8 Mayıs Perşembe günü Bebek’teki Mels_Design mağazasında gerçekleşti. Etkinlikte, özel olarak hazırlanan butik kapsül koleksiyon tanıtıldı. Cemiyet ve iş dünyasının seçkin isimleri ile annelerin bir araya geldiği organizasyon, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Annelerin hayatımıza kattığı değeri yalnızca bir gün değil, her gün anımsamak gerektiğini vurgulayan davet, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Saat 13:00 - 19:00 arasında düzenlenen davette, konuklara vale hizmeti de sunuldu. Etkinlik, hem alışveriş keyfi hem de Anneler Günü’nü birlikte kutlamanın mutluluğunu bir arada yaşattı.

“Annelerin değeri bir güne sığmaz”

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