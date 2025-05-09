“Annelerin değeri bir güne sığmaz”

Arzu Kalaylı ve Melda Aksu, Anneler Günü’ne özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Bir Gün

Değil, Her Gün” temalı davet, 8 Mayıs Perşembe günü Bebek’teki Mels_Design mağazasında gerçekleşti. Etkinlikte, özel olarak hazırlanan butik kapsül koleksiyon tanıtıldı. Cemiyet ve iş dünyasının seçkin isimleri ile annelerin bir araya geldiği organizasyon, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Annelerin hayatımıza kattığı değeri yalnızca bir gün değil, her gün anımsamak gerektiğini vurgulayan davet, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Saat 13:00 - 19:00 arasında düzenlenen davette, konuklara vale hizmeti de sunuldu. Etkinlik, hem alışveriş keyfi hem de Anneler Günü’nü birlikte kutlamanın mutluluğunu bir arada yaşattı.