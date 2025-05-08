Magazin Hattı

Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi.

Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi. Moon business iş birliğinde düzenlenen etkinlik yeni ürün tanıtımı ile keyifli bir davet oldu. Tasarım dünyasının ilgiyle takip ettiği Tuğçe Eyilik’in kurucusu olduğu markalardan Bon Objet, sektördeki iş ortaklarından Moon Business ile birlikte bu yaz mevsimine unutulmaz bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yıllardır estetik ve işlevselliği buluşturan çizgisiyle öne çıkan Bon Objet, tasarım dünyasının nabzını tutan özel bir etkinlikle profesyonellere ve seçkin davetlilere kapılarını açtı. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, dünya çapında tanınan üç prestijli markanın seçili ürünlerinin sergilenmesi oldu. Fransa’nın dış mekan tasarımında öncü markası EGO Paris, zamansız ve ikonik çizgileriyle tanınan İtalyan Horm Casamania, ve zarif detaylarıyla öne çıkan Livintwist’in geçmişten bugüne kadar ses getirmiş bazı özel ürünleri etkinlikte yer aldı. Bu ürünler, sadece birer mobilya parçası değil; aynı zamanda tasarım tarihinin belirleyici duraklarını temsil eden sanat eserleri olarak katılımcılarla buluştu.




Yaza merhaba daveti...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler “Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı

Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü “Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.
Güncel Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Anneler Günü davetinde bir araya geldi.

Güncel Boyner'in yeni hobisi...

Ney dersleri alıp müzikle tanışan Elif Boyner, bu kez de Divan-ı Kebir'den parçalar söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi.
Jet Set Caddelerde boy gösterdi

Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, hamilelik haberinin ardından caddelerde boy gösterdi.

Davetler Boğaz'da mutlu son...

İş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri, Görkem-Hazal Çınar çiftinin düğününde bir araya geldi

Davetler Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Davetler ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
Güncel Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Magazin Hattı TEGV'den Olağan Genel Kurul toplantısı

"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Güncel Yeni yaşa dostlarla merhaba...

Gülşah Alkoçlar yeni yaşını dostlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.
Güncel Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.