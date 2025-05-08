Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi. Moon business iş birliğinde düzenlenen etkinlik yeni ürün tanıtımı ile keyifli bir davet oldu. Tasarım dünyasının ilgiyle takip ettiği Tuğçe Eyilik’in kurucusu olduğu markalardan Bon Objet, sektördeki iş ortaklarından Moon Business ile birlikte bu yaz mevsimine unutulmaz bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yıllardır estetik ve işlevselliği buluşturan çizgisiyle öne çıkan Bon Objet, tasarım dünyasının nabzını tutan özel bir etkinlikle profesyonellere ve seçkin davetlilere kapılarını açtı. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, dünya çapında tanınan üç prestijli markanın seçili ürünlerinin sergilenmesi oldu. Fransa’nın dış mekan tasarımında öncü markası EGO Paris, zamansız ve ikonik çizgileriyle tanınan İtalyan Horm Casamania, ve zarif detaylarıyla öne çıkan Livintwist’in geçmişten bugüne kadar ses getirmiş bazı özel ürünleri etkinlikte yer aldı. Bu ürünler, sadece birer mobilya parçası değil; aynı zamanda tasarım tarihinin belirleyici duraklarını temsil eden sanat eserleri olarak katılımcılarla buluştu.