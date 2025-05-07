TEGV'den Olağan Genel Kurul toplantısı

"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla Cumhuriyetin ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) 31. Olağan Genel Kurulu 30 Nisan'da gerçekleştirildi. Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıya TEGV Mütevelliler Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, vakfın kurumsal ve bireysel bağışçıları, çalışanları ve gönüllüleri katıldı. Toplantıda vakfın 30 yılda yürüttüğü faaliyetler katılımcılara aktarılırken, yapılan çalışmalar ve gelecek dönem planları da paylaşıldı. Bu yıl 30'uncu yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşayan TEGV, kuruluşundan bu yana 3.2 milyondan fazla çocuğa ve 100 binin üzerinde gönüllüye ulaştı. Olağan Genel Kurul, TEGV'in 30. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan "TEGV'de 30 Yıl" belgesel filminin gösterimiyle başladı. Ardından müzik yolculuğuna TEGV'de başlayan eski TEGV çocuğu müzik eğitmeni Damla Dindoruk keman dinletisi gerçekleştirdi. Dinleti öncesi yaptığı konuşmada Damla Dindoruk şunları söyledi: "Bundan 23 yıl önce sadece oyun oynamak için gittiğim bir vakfın bahçesinde şu an hayatımın tam merkezinde olan müziğe kavuştum. TEGV benim için bir eldi her zaman. Kemana ilk dokunuşum, müziğe ilk adımım burada gerçekleşti. Gönüllü abla ve ağabeylerimiz sayesinde birçok şeyi deneyimledik. Hem sosyal hem akademik anlamda birçok faaliyette birlikte yer aldık. Tüm çocuklara dokunduğunuz için TEGV'e ve gönüllülerine minnettarız. Destek veren tüm bağışçılarımıza kalpten sonsuz teşekkürler."