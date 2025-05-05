Magazin Hattı

İkonik lezzetler Nişantaşı’nda...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, New York’un ünlü lezzetlerini ülkemize taşıyan markanın Nişantaşı'ndaki davetine katıldı.

Giriş: 05 Mayıs 2025 Pazartesi
İkonik lezzetler Nişantaşı’nda...

New York’un ünlü lezzetlerini ülkemize taşıyan Magnolia Bakery Türkiye, büyüme yolculuğuna bir yenisini daha ekleyerek; dünyaca ünlü banana puddinginden rengârenk cupcakelere kadar pek çok lezzetini Nişantaşı’na getiriyor. Marka, Nişantaşı’nda açılan Türkiye’deki 6. şubesinin açılışını, Mehmet Dinçerler ve Tuğba Dinçerler’in ev sahipliğinde, cemiyet hayatından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışta cemiyet hayatının sevilen isimleri Magnolia Bakery Türkiye’nin Nişantaşı’ndaki bu tatlı başlangıcına tanıklık etti. Etkinliğe katılanlar arasında; Özlem Süer, Arzu Kunt gibi birçok değerli davetli yer aldı.

nişantaşı

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