Baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutlayan Brands and More’un muhteşem etkinliğinde birçok genç girişimci yer alırken en dikkat çeken marka ise Maida oldu. Birbirinden özel takı ve aksesuarları moda tutkunlarıyla buluşturan Maida Kurucu Ortakları İrem Özevin ve Didem Özevin de stantta hazır bulunarak konuklarıyla yakından ilgilendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte yoğun ilgi gören stantta sergilenen Maida 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonu beğeni topladı. Her biri özenle tasarlanmış el işçiliği takılar konuklarda tam puan aldı. Girişimci ruhları ile kurdukları markada büyük başarı yakalayan iki kız kardeş etkinliğin çok yoğun geçtiğini belirterek gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Gün boyu gerçekleşen söyleşileri de takip eden İrem Özevin ve Didem Özevin etkinliğin sonunda bu özel günü organize eden Aslı Özdemir’e de teşekkür etti.