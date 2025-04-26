Londra'da özel lansman...

Ünlü Türk iş insanları Londra'da lüks butik pastane açarak ünlü isimleri ağırladı. Tanınmış iş insanı ve televizyoncu Trinny Woodall, Britanya kraliyet ailesi üyesi Lady Helen Taylor ve ünlü tasarımcı India Hicks, Londra, İngiltere’de gerçekleştirilen lüks butik pastane Naya’nın lansman etkinliğine katıldı. Naya, Londra’nın Mayfair semtinde 24 Nisan 2025 tarihinde kapılarını açan lüks bir pastane ve çikolata dükkânıdır. Ünlü Türk çikolatacısı Pelit’in dördüncü kuşak temsilcileri Can ve Cengizhan Ayan kardeşler tarafından kurulmuştur. Mekânın iç tasarımı, Kral Charles’ın vaftiz kızı ve tasarımcı India Hicks ile ünlü dekoratör Anna Goulandris tarafından yapılmıştır. Dekorasyonda, ortada yer alan bir ağaç, özel yapım de Gournay duvar kâğıtları, yumuşak kumaşlar ve leopar desenli detaylar gibi öğeler kullanılarak, İngiliz zarafeti ile uluslararası şıklık bir araya getirilmiştir. Ayan kardeşler, ailelerinin 1957’de başlayan çikolata yapım geleneğini Londra’ya taşıyarak, geçmişin zanaatkârlığını modern unsurlarla harmanlayan bir deneyim sunmayı hedeflemişlerdir.