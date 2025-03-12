TAMEV Derneği'nden iftar daveti

TAMEV Derneği, geçtiğimiz gün burs verdiği öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Geceye, Dernek Başkanı Nuray Marçak ve Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz de katıldı. İftar programı hakkında konuşan Ebru Akyüz, “Bizler mutluyuz. Derneğimiz, tamamen toplumsal açlıkla ve eğitimle mücadele eden bir yapı. Başkanımızın yönetiminde, burs verdiğimiz çocuklarla iftar sofrasında buluşuyoruz” dedi. Dört yıldır devam eden bu iyilik hareketinde, özellikle kız çocuklarının eğitime kazandırılması için projeler yürüten dernek, Anadolu’dan gelen ve ailesiyle görüşme imkanı kısıtlı olan öğrencilere destek olmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Dernek Başkanı Nuray Marçak ise eğitimin önemine vurgu yaparak, “Bizim için en önemli şey eğitim. Kızlar okuyunca, gençler okuyunca gelecekte daha güzel bir dünya bizi bekliyor. Bu bilinçle, bize destek verenlerle birlikte yol alıyoruz” ifadelerini kullandı. TAMEV, yalnızca eğitim desteğiyle değil; Ramazan kolileri, erzak paketleri ve sıcak yemek servisleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.