Memorial Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu dünya ve Türkiye rekortmeni kadın sporcular Şahika Ercümen ve Aysu Türkoğlu, “Zirvenin İzinde: Sporun Kadın Kahramanları” başlıklı söyleşide Memorial çalışanları ve genç sporcularla buluştu. 7 Mart’ta Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşen etkinlikte, sporun sınırlarını zorlayan kadın kahramanların ilham veren hikâyeleri paylaşıldı. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, serbest dalış milli sporcusu Şahika Ercümen ve açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kendi branşlarında ulaştıkları rekorları, zorlu süreçlerde nasıl motive olduklarını ve sporda kadın olmanın getirdiği deneyimleri anlattı. Etkinlik, genç sporcular ve spora ilgi duyan kadınlar için ilham verici bir atmosfer sundu.