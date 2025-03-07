Nevmekan Sahil Galeri’de yeni sergi

“SEKİZ – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi”, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftası kapsamında, Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı Ceyda Erinç, bu sergide Cumhuriyet tarihinin sekiz öncü kadınını kendi yüzünde yeniden şekillendirerek geçmiş ve geleceğin ortak sesini sanat aracılığıyla duyuruyor.

Kadının Gücü ve Sanatın Bütünleştirici Etkisi

Kadın, geçmişin aynasında geleceği gören bir ışıktır. Afife Jale’nin sahnesinde yankılanan cesareti, Cahide Sonku’nun sinemada açtığı yollar, Keriman Halis’in zarafetiyle dünyaya duyurduğu kudreti, Mihri Müşfik’in fırçasından taşan devrimci ruhu, Suat Derviş’in kelimelerle işlediği hakikati, Sabiha Gökçen’in gökyüzüne yazdığı özgürlüğü, Seniha Sami’nin tarihe ışık tutan çalışmaları ve Süreyya Ağaoğlu’nun hukuku adaletle yoğuran dirayeti bu sergide sanatçının yüzünde buluşuyor. Sanatçının yüzü, onların yüzüyle birleşirken, her bir fırça darbesi şu güçlü mesajı fısıldıyor: "Ben senim. Sen de ben olabilirsin." Eserleri seslendirenler arasında başta Hande Ataizi’de olmak üzere, sahne sanatları, tıp, edebiyat gibi alanlardan da pek çok isim bulunmakta. Ayrıca eserlerin satışından elde edilecek gelirden Genç İnciler derneğine de katkı sağlanacak olan sergi 8 Mart-8 Nisan tarihleri arasında Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor olacak.