GAGİKAD'dan anlamlı etkinlik

Çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle farkındalık yaratan GAGİKAD, bu yılki özel gecesinde sadece bir etkinlik düzenlemekle kalmadı, Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından birine karşı adeta bir savaş başlattı. 100 gelinlik bağışının ardından 40 gelinin sahneye çıkması, toplumu bir kez daha çocuk gelinler için harekete geçmeye davet etti. Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) tarafından Gaziantep’te Teymur Continental Hotel’de düzenlenen anlamlı gece geniş bir katılımla gerçekleşti. İş, sanat ve sivil toplum camiasından birçok önemli ismin katıldığı gece, toplumsal farkındalık adına unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin finalinde, Ünlü modacı Tuba Ergin’in özel tasarladığı elbiseyi giyen, sanatçı Yeşim Salkım sahne aldı. Çocuk yaşta evliliklere ve kadın haklarına verdiği destekle tanınan sanatçı, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, gece boyunca duygusal anlar yaşandı.