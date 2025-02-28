Lezzet dolu davet

Davette Şef Maksut Aşkar’ın Nilky ürünleriyle zenginleştirdiği menü büyük beğeni topladı.

Yasemin Özilhan’ın önderliğinde gastronomi, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik üzerine keyifli sohbetler eşliğinde geçen etkinlikte Şef Maksut Aşkar’ın imzasını taşıyan özgün lezzetler misafirlere sunuldu. Çevre dostu ve temiz tarım ilkelerini benimseyen Aşkar, Türk mutfak mirasını modern tekniklerle harmanladığı menüsünde, Nilky’nin bitkisel süt alternatiflerini kullanarak doğaya saygılı malzemelerle yenilikçi tatlar yarattı. Katılımcılar, menünün hazırlanışı sırasında kullanılan yerel ve organik malzemelerin, çevre dostu üretim süreçlerinin ve Nilky ürünlerinin katkıları hakkında bilgiler alarak hem lezzet hem de çevre bilincine dair yeni perspektifler kazandılar.