Dünyaca ünlü sanatçı Emre Ertürk, Dünya Kadınlar Günü temasıyla oluşturduğu eserlerini TOÇEV yararına özel bir sergi düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe itafen, Kadınlar ve Kibele’den bu yana, kadınların kutsallığını, anneliğini doğurganlığını, üretkenliğini konu alan ve son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarına da başkaldıran teması ile Amazon kadınlarının koruyucu enerjisiyle birleşerek, 10 değerli Türk çağdaş sanatçı kadının eserleri izleyici ile buluştu. Sanatçılar arasında Handan Korkmaz, Ebru Uygun, Zübeyde Çelik, Şahika Kutsal, Nurdan Yilmaztürk, Sibel Baruh, Okşan Mete Abulaf, Sibel Çataklı sergiye katılan değerli isimler arasında yeralıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar günü adına gerçekleşen dayanışmada, özel seçilen eserlerden elde edilen gelir TOÇEV’e bağışlanarak, bir sosyal dayanışmaya da dikkat çekiyor. Amazon Kadınlar sergisinin farklı işlerinden biri de, Küratör sanatçı Emre Ertürk ve 10 kadın sanatçının birlikte yaptıkları özel eser, kadına şiddete hayır diyerek kadının toplumda ki değerini, anaçlığını tekrar tekrar vurgulayarak sanatseverlere sunuyor. Amazon Kadınlar sergisi CVK Park Bosphorus Hotel’de 28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında izlenebilir.

Erdal ÖZTÜRK