'Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi' açıldı!

Beyoğlu'nda kamu ve özel sektör el ele vererek sokak hayvanları için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Beyoğlu Belediyesi ile kahve zinciri Espressolab arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sütlüce Bademlik'te bulunan 'Beyoğlu Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi' yenilendi. Eski yapının yerine; içerisinde kedi yoğun bakım ünitesi, muayene ekipmanları, çelik kafesler, infüzyon pompası ve oksijen konsantratörü de bulunan tam teçhizatlı, iki katlı bir veterinerlik binası yapıldı. Beyoğlu'nda ihtiyaç duyulan hayvan bakım hizmetinin kapasitesini büyük oranda artıran yeni yapı 'Beyoğlu Belediyesi-Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi' olarak hizmete açıldı. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.