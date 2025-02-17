Balayı Maldivler'de

Genç çift, ortak arkadaşlarının davetinde tanıştıktan sonra geçtiğimiz yıl ekim ayında Binbir Direk Sarnıcı’nda düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, geçtiğimiz akşam gerçekleşen görkemli düğün töreninde hayatlarını birleştirdi. Düğünün şahitleri arasında Ece Somal, Gizem Kayar Güngör, Ecem Ümitvar, Yaprak Tepe, Ayşe Hüsna Engin, Selami Gürel, Yılmaz Çopur, Üstün Dökmen, Utkucan Söğüt, Ferdinand Kerim Berksoy ve Başar Hacısüleymanoğlu gibi isimler yer aldı. Gelin Helin Yıldırım, dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad imzalı bir gelinlik tercih ederken, damat Hakan Çopur ise özel tasarım Taji damatlığıyla göz kamaştırdı. Genç çift, balayını geçirmek üzere Maldivler’i tercih etti.