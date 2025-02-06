Ayaydın ameliyat oldu!

İş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın ameliyatı oldu. Karpal Tünel hastalığı nedeniyle hastaneye yatan Ayaydın, sağ kolundan ameliyat geçirdi. Kolundaki his kaybı yüzünden ameliyat masasına yatan Emel Ayaydın'ın ameliyatını Prf. Dr Azmi Hamzaoğlu, Prf. Dr. Mustafa Şirvancı, Prf. Dr. Türker Özkan ve ekipleri gerçekleştirdi. İyi geçen ameliyatın ardından Emel Hanım, odasına alınarak istirahat etti. İş insanı Nejdet Ayaydın'da eşi Emel Ayaydın'ın ameliyatının güzel geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Reşit ÖZET