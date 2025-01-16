Magazin Hattı

Koku sanatına farklı bir deneyim

Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü ve MG International Fragrance Company, yılın ilk etkinliğinde bir araya gelerek “koku sanatı”nı keşfetti.

Giriş: 16 Ocak 2025 Perşembe
Koku sanatına farklı bir deneyim

Maison Yirmisekiz üyeleri, esans üretiminin inceliklerini öğrenirken, kendi benzersiz kokularını tasarlama fırsatı buldu. Etkinlik aynı zamanda “MG International Fragrance Company TEV Burs Fonu” ile kimya eğitimi gören kız öğrencilere umut ışığı oldu. Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company’nin, Gebze’deki çevre dostu tesisini ziyaret etti. Teknoloji, inovasyon ve çalışanlarına sunduğu modern yaşam alanlarıyla dikkat çeken tesis, Maison Yirmisekiz üyelerinden büyük beğeni topladı. Üretim hatları ve laboratuvar turu ile başlayan ziyarette, Maison Yirmisekiz üyeleri, MG International Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak’ın rehberliğinde esans üretiminin detaylarını ve formülasyon süreçlerini keşfetti. Numunelerin ayak izi teknolojisiyle nasıl analiz edildiğini, formüllerin oluşturulma aşamalarını, uyum ve kalıcılık testlerini gözlemleyerek, kokunun bilimsel yönlerini yakından inceleme fırsatı buldular.


Koku sanatı

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