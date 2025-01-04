Doğum günü mutluluğu...

Turizm sektörünün tanınmış simalarından Arzu Özevin'in kızı Didem Özevin, yeni yaşını ailesinin sürprizi ile kutladı. İstanbul'un gözde mekanlarından Pixi'de gerçekleşen kutlamaya Didem Özevin'in ablası İrem Özevin de katıldı. Pixi'ye akşam yemeği için gelen Özevin ailesi yemeğin ardından Didem Özevin'e sürpriz yaparak pastasını getirdi. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Didem Özevin yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşarken ablası ve annesine teşekkür etti. 20 yaşına bu özel sürprizle girdiğini belirten Didem Özevin Yeni yaşının sağlık mutluluk ve huzur getirmesini isterken her daim ailesiyle birlikte olmayı da diledi.