Magazin Hattı

Yeni yıl kutlaması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bir derginin yeni yıl kutlamalarına katıldı.

Giriş: 15 Aralık 2024 Pazar
Yeni yıl kutlaması...

Glow & Celebrity Dergisi 2025'i ışıltı ile karşılamaya hazırlanırken yayın hayatına adım atışını kutladı. Dergi düzenlediği etkinlikle hem yayın hayatına başlangıcını duyurdu hem de 2025'e merhaba dedi. İş dünyası,sanat, kültür, moda ve yaşamın birçok farklı yönünü bir arada sunan dergi, görkemli bir organizasyonla cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Leyla Alaton, Hediye Güral Gür, Bora Güral, Nuray Fenercioğlu, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu davete katılanlar arasında yer aldı. Etkinlikte, derginin İmtiyaz Sahibi Gülşah Çınar, derginin vizyonunu ve hedeflerini paylaşarak, derginin ilgi çekici içerikleri ve dinamik yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya kararlı olduklarını belirtti. Yeni yıl coşkusunun da yaşandığı gecede, konuklar unutulmaz bir gece yaşandı.

Yeni yıl kutlaması...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern’in 20. yılında düzenlenen Gala Modern’de sanata destek için yarışıldı.
Davetler Sanat ve eğitim için buluştular...

İş ve cemiyet dünyasının seçkin simaları, Gala Modern'in eğitime destek yarışında yer aldılar.
Magazin Hattı Yeni yıl kutlaması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bir derginin yeni yıl kutlamalarına katıldı.
Güncel Özilhan'ın seyahat tarzı...

Stiliyle kadınlara ilham olan cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, havalimanında poz verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Magazin Hattı Lezzet ve eğlence buluştu

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Karaköy’ün tarihi ruhunda lezzetler eşliğinde gerçekleşen davete katıldılar.

Güncel "Senin torunun olmaktan gurur duydum"

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, anneannesi Hülya Koçyiğit'in doğum gününü kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ ile birlikte organize ettiği sürprizle kutladı.

Jet Set Jennifer Lopez mutfağa girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, iddialı elbisesiyle mutfağa girip yemek pişirdi.
Magazin Hattı 40. yıla özel davet...

Global giyim markası, iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davetle 40. yılını kutladı.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Jet Set Selena Gomez evleniyor

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e evlenme teklif etti.
Güncel Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı

"Modern tıbbın filozofu" olarak bilinen ve hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham olan Dr. Özlem Cankurtaran, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.