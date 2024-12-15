Yeni yıl kutlaması...

Glow & Celebrity Dergisi 2025'i ışıltı ile karşılamaya hazırlanırken yayın hayatına adım atışını kutladı. Dergi düzenlediği etkinlikle hem yayın hayatına başlangıcını duyurdu hem de 2025'e merhaba dedi. İş dünyası,sanat, kültür, moda ve yaşamın birçok farklı yönünü bir arada sunan dergi, görkemli bir organizasyonla cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Leyla Alaton, Hediye Güral Gür, Bora Güral, Nuray Fenercioğlu, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu davete katılanlar arasında yer aldı. Etkinlikte, derginin İmtiyaz Sahibi Gülşah Çınar, derginin vizyonunu ve hedeflerini paylaşarak, derginin ilgi çekici içerikleri ve dinamik yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya kararlı olduklarını belirtti. Yeni yıl coşkusunun da yaşandığı gecede, konuklar unutulmaz bir gece yaşandı.