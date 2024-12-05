Yeni yıl etkinliği...

İsviçre'nin köklü lüks saat markası Longines, Galataport Paket Postanesi butiğinde düzenlediği özel bir yeni yıl etkinliğinde marka dostlarını bir araya getirdi. Marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan, Konyalı Saat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan ve Genel Müdür Yardımcısı Tolga Arıkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, zarafet ve şıklık dolu anlara sahne oldu. Longines, ‘‘Zarafet bir duruştur” mottosuna uygun olarak dekore edilen şık bir atmosferde misafirlerini ağırlarken, canlı müzik performansı etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, markanın yeni koleksiyonlarını ve saat modellerini yakından keşfetme fırsatı buldu. Kusursuz zanaatkarlığı, İsviçre saatçiliğindeki üstün mirası ve zarif tasarımlarıyla tanınan Longines, Türkiye’de Nişantaşı ve Galataport Paket Postanesi’nde bulunan butikleriyle saat tutkunlarını ağırlıyor. Şık ve modern bir ortamda hizmet veren Longines butikleri, uzman ekipleriyle müşterilerine markanın benzersiz koleksiyonlarını keşfetme ve onları deneyimleme imkânı sunuyor.