Yeni yıla özel davet...

Sevilen giyim markası “A Simple Way” Zorlu Center’daki mağazasında “Begüm Karamahmutoğlu” ev sahipliğinde erken bir yeni yıl daveti gerçekleştirdi. Hazır giyim sektörüne birbirinden farklı tarz ve renkteki etek modelleri ile giriş yaparak adından söz ettiren marka; Zorlu Center’daki mağazasında cemiyet, iş ve sanat dünyasından tanınan isimleri ağırladı. Asuman Güreli, Yosun Güreli, Gülden Büyükuçak, Melda Kamhi Kosif, Sinem Güven, Meltem Kazaz, İdil Atakol, Ebru Akel, Meral Yazıcı, Senem Betil Gürün, Ayşegül Hotiç, Pınar Altuğ, Pelin Atay Kuran, Sinem Aksoy, Betül Demir gibi isimlerin katıldığı davette, Yeni Yıl’a özel olarak süslenen mağaza büyük beğeni topladı. Farklı kombinler yapmayı seven kadınlara hitap eden marka; koleksiyondaki yeni yıl modellerini de davetlilere tanıttı.

Ferit TUĞLUK