Magazin Hattı

Mimar Sinan Kuran’dan yeni proje

Ünlü Mimar Sinan Kuran Orta Doğudaki en büyük restoran projesine imzasını attı

Giriş: 29 Kasım 2024 Cuma
Mimar Sinan Kuran’dan yeni proje

Yurt iç ve yurt dışında otel, mağaza, kafe, restoran ve ofisler olmak üzere 1500’den fazla projeye imza atan KRN Mimarlık ‘ın kurucusu Sinan Kuran, Dubaili fon şirketi Elwaki yatırımlarıyla hayata geçirilen Türkiye’nin marka değerlerinden CZN Burak’ın Orta Doğudaki en büyük restoranına imzasını attı. Mısır’ın tarihine ve coğrafyasına özgün ışık, gölge ve dinginlik unsurlarının birleştiği Alçak katlı Antik Mısır yerleşimlerinden ilham alınarak zemin tavan ve duvarlarda kullanılan geometrik desenler, ikonik semboller ve hiyeroglif motifler, mermer, ahşap ve metal detaylarla buluştuğu mekan misafirlerini adeta büyülüyor.

Sinan Kuran

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