Magazin Hattı

Çocuklara özel tanıtım

Taş Kağıt Makas Atölyesinde kahvaltıda buluşan cemiyet hayatının sevilen isimleri ve çocukları akıllı saat telefonlar İle tanıştı.

Giriş: 25 Kasım 2024 Pazartesi
Çocuklara özel tanıtım

Cemiyet bilgilerinin sevilen isimleri, çocuklarıyla birlikte Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde düzenlenen özel bir kahvaltıda bir araya gelme Wiky Akıllı Çocuk Saatleri ile tanıştı. Etkinliğin ev sahibiliğini üstlenen Arzu Kalaylı, deneyime hem sıcak bir ortam hem de keyifli bir deneyim sundu. Tanıtım sırasında çocukların güvenliği, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunan Wiky Akıllı Saat Telefonları büyük ilgi gördü. Etkinlikte, çocukların bu kapsamlı özeti detaylı deneyimlerken, ebeveynlerin cihazının güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylığı hakkında ayrıntılı bilgi alma fırsatı bulundu. Wiky Watch'un çocukların güvenliği için sunduğu konum takibi, acil durum aramaları ve iletişim olanakları gibi özellikler, etkinliğe katılan ailelerden tam olarak yararlanılmadı. Aynı zamanda çocukların da beğenisini kazanan saatler, şıklığı ve eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çekti. Cemiyetin değişiklik isimleri, bu tür teknolojilerin çocuk erişimini sağlarken aynı zamanda ailelerin içini rahatlatmasının önemini vurguladı. Çocuğun yeni nesil teknolojileri güvenli bir şekilde tanıtılmasının heyecanını yaşayan ebeveynler, etkinliğin kendileri için hem bilgi hem de keyif dolu olduğunun anlaşılması dile getirildi.

Taş Kağıt Makas Atölye

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Magazin Hattı Çocuklara özel tanıtım

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