"Hesaplaşma" okucularla buluştu

Ümit Orman ikinci kitabı olan "Hesaplaşma'yı" okuyucularla buluşturdu. Beylikdüzü Tüyap'ta düzenlenen kitap fuarına katılan Orman'ın Hesaplaşma isimli kitabı okuyuculardan tam not aldı. Ümit Orman, "İlk kitabım “İnsan” dan sonra baktım ki artık kalemimi tutamıyorum yazmak istiyorum. İşte böyle doğdu ikinci kitabım “Hesaplaşma” insanoğlunun iç hesaplaşmaları hiç bitmez en çok da kendisiyle. Kendini eleştirir, kendine kızar açıkcası kendini hırpalar bende bütün bunların boş olduğunu gördüm ve kaleme döktüm umarım kalbinizde bir yerlere dokunmuşumdur."