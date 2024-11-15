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Göcek'te rüzgarlı yarış...

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Yelken Yarışı, bugün Fethiye'nin eşsiz koylarından Göcek'te başladı. 11 ülkeden 52 tekne ve 400 yelken sporcusunun bir araya geldiği bu uluslararası organizasyon, hem yerel hem de küresel çapta deniz tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma
Göcek'te rüzgarlı yarış...

Türkiye'nin önde gelen yelken etkinliklerinden Rixos Sailing Cup, bu yıl 9. kez, Fethiye'nin göz alıcı kıyılarında yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. Göcek'in Akdeniz'in en özel yat destinasyonlarından biri olarak kabul edilen koylarında başlayan bu uluslararası yarış, 12-15 Kasım tarihleri arasında11 ülkeden 52 tekne ve 400 denizciyi ağırlıyor. Rixos Sailing Cup 2024, yalnızca bir yelken yarışı değil; deniz kültürüne duyulan sevgiyi, doğayla iş birliği içinde yapılan sporların ruhunu ve denizciliğin incelikli kültürünü kutlayan bir festival olarak dikkat çekiyor. Metin Hara ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlülerin de yer aldığı bu etkinlik, yelken sporunun çevreyle uyumlu yanını gözler önüne sererken, geniş bir kitleye hitap eden bir spor festivali niteliği taşıyor. Tüm doğa ve deniz tutkunlarını buluşturan Rixos Sailing Cup, ülkemizin zengin denizcilik mirasını tanıtmayı amaçlıyor. Yelken sporunun Türkiye'deki tarihi, etkinliğin ev sahipliği yaptığı parkurlar ve ünlü katılımcıların doğa sevgisini dile getirdiği açıklamalarla bu yılki yarış daha da anlam kazanıyor. Rixos Sailing Cup 2024, denizin rüzgarla buluştuğu eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Yelken sporunun ülkemizdeki köklü geçmişi, 1957 yılında kurulan Yelken Federasyonu ile daha da güçlenmiş; uluslararası arenada birçok başarıya imza atılmış ve Türkiye'de çeşitli yelken yarışlarına ev sahipliği yapılmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, hem coğrafi avantajları hem de deniz sporlarına olan ilgisiyle, yelken sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Göcekte rüzgarlı yarış...

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