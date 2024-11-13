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Festivalde özel ziyaret

Mücevher Dolma Kalem ve Obje Tasarımcısı Akif Gözcü'nün tasarımları Kalem Festivali’nde görücüye çıktı.

Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba
Festivalde özel ziyaret

Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yetiştirdiği başarılı Mücevher Dolma Kalem ve Obje Tasarımcısı Akif Gözcü, geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Kalem Festivali’nde birbirinden eşsiz Dolma Kalem tasarımlarını görücüye çıkardı. Akif Gözcü’nün koleksiyonerleri arasında siyaset ve iş dünyasından önemli isimler var. Tasarımcı, kısa bir süre önce hayata veda eden Develi Restoranları’nın kurucusu iş insanı Arif Develi için de çok özel bir mücevher dolma kalem tasarlamış ve onun anısına çok güzel iki eser yapmış. Çırağan Sarayı’ndaki Kalem Festivali’nde koleksiyonlarını sergileyen Akif Gözcü'yü ziyaret eden isimler arasında Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi'de vardı. Nuri Develi, babası Arif Develi anısına ve ailesi için iki muhteşem eser üreten tasarımcı ile bir araya gelerek, çocuklarına yadigar olarak bırakacağı bu iki eser için ona bir kez daha teşekkür etti. Akif Gözcü, bu seneki festivalde “Sultan Bestekarlar” adını verdiği özel bir koleksiyon da hazırladı.

Akif Gözcü Kalem Festivali’ Nuri Develi

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