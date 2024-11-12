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Kapadokya'da sanat...

Ünlü Ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk’ün küratörlüğünü üstlendiği “Sanatın Mucizeleri” adlı karma sergi, Kapadokya’da gerçekleşti.

Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
Kapadokya'da sanat...

Kapadokya’nın gözde otellerinden Seraphim Cave Cappadocia'da gerçekleşen “Sanatın Mucizeleri” adlı karma serginin açılış etkinliğine çok sayıda sanat sever katıldı. Karma sergide yer alan Arzu Martin, Gamze Bilgisin, Sibel Baruh ve Sibel Çataklı gibi Emre Ertürk’ün eğitim verdiği sanatçıların sergiledikleri eserler, ortamı adeta büyüledi. Kurucusu olduğu Emre NY çanta ve aksesuar tasarımlarının yanı sıra, sanatsal faaliyetlerini de beraberinde yürüten Emre Ertürk, resim ve yaratıcılık dersleri verdiği öğrencilerinin sergilerinde, kreatif direktörlük ve küratörlük de yapıyor. Sanatın Mucizeleri” adlı karma serginin açılışında bir konuşma yapan Ertürk; " Anadolu'ya güzel enerjiler bırakmak için, sergimizi Kapadokya'da yapalım istedik. Bakarsınız teklif gelir, bir de Kapadokya Bienalimiz de olur” dedi.

Sanatın Mucizeleri Emre Ertürk

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