Magazin Hattı

Sonbahar zamanı...

Sonbahar-Kış ‘24 saat koleksiyonu, Soho House Cecconi’s İstanbul'da gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Sonbahar zamanı...

Versace’nin ikonik detaylarını taşıyan, ihtişamlı Medusa figürü ve Greca deseniyle cesur bir duruş sergileyen Sonbahar-Kış ‘24 saat koleksiyonu, Soho House Cecconi’s İstanbul'da gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Davete katılanlar aynı zamanda İlkbahar-Yaz ‘25 koleksiyonunu dünyada ilk kez görenlerden oldu. Moda ve trend detayları içermesinin yanı sıra Swiss Made olarak dayanıklı ve uzun ömürlü Versace saatleri cesur duruşuna şıklık ve zarafet katmak isteyenleri kendine çekiyor. Son yılların vazgeçilmezi yeşil kadran detayı Versace FW’24 koleksiyonunda da devam ediyor. Saat modasında köklü bir yeri olan kare kasalar ise bu koleksiyonda geri dönerek Giorgio Galli’nin tasarım gücünü net bir şekilde ifade eden Mosaic ailesinde hayat buluyor. Saat&Saat Pazarlama ve İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak ve Saat&Saat Versace Marka Müdürü Melike İshakoğlu’nun konuşmalarıyla başlayan etkinlik sanat, moda ve medya dünyasından davetlilerin katılımıyla caz müzik eşliğinde gerçekleşti. Etkinliğe; basın mensuplarının yanı sıra Pelin Akil, Zeynep Tosun, Dila Tarkan, Deren Talu, Melodi Elbirliler Türkmen, Merve Özkaynak, Mina Ceran, Rüya Büyüktetik, Gizem Sarı Tekin, Meriç Küçük, Ece Tuncel, Narod Çetinkaya gibi isimler katılım gösterdi.



Sonbahar-Kış

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