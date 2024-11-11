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TOSFED'de şampiyona heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park’ta düzenlenen 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası final ayağı World RX of Türkiye, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
TOSFED'de şampiyona heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park’ta düzenlenen 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası final ayağı World RX of Türkiye, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Elektrikli araçlar ile benzinli araçlarla karşı karşıya getiren ‘Teknolojiler Savaşı’nın Cumartesi günü koşulan ilk yarışları sonucunda Ole Christian Veiby zafere ulaşan isim olurken, Niclas Grönholm ikinci ve Kevin Hansen de üçüncü olarak podyumu tamamladılar. Organizasyonun ikinci günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde, saat 09.05’te yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı. Yağışlı havanın etkisi ile oldukça ağırlaşan parkurda, sporcuların kapı kapıya mücadelesi ve drift gösterileri tribünleri dolduran sporseverler tarafından heyecanla takip edildi. Juha Rytkönen‘in ilk sırada tamamladığı ikinci gün yarışlarında Johan Kristofferson ikinci ve Timmy Hansen üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Park’ın, 2015 yılından bu yana ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Rallikros Şampiyonası Türkiye ayağı sonunda, İsveçli pilot Johan Kristofferson’un kariyerinin yedinci Dünya Rallikros Şampiyonluğu’nu kazandı ve ödülünü TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan aldı.



TOSFED 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası

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Magazin Hattı TOSFED'de şampiyona heyecanı

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