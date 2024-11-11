3. yıla özel kutlama

İstanbul Bağdat Caddesi’nin gözde mekânlarından Artois'in, üçüncü yaş kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, iş,sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarını buluşturdu. Kurucusu Şeyma Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede Şef Murat Bozok’un koordinatörlüğünde hazırlanan lezzetler ve imza kokteyller Artois’in gastronomideki iddialı yaklaşımını gözler önüne serdi. Geceye Ege,İpek Kobaner, Özlem Süer, Aydın Sün,Mehtap Abacı,Tuncer Özyavuz gibi gastronomi, sanat, iş ve cemiyet hayatından isimler de katıldı. Şef Murat Bozok’un geceye özel hazırladığı tabaklar gastronomiyi sanatla buluştururken, menüde her bir lezzetin ardında yatan hikâye konuklardan tam not aldı. Davet boyunca sunulan yenilikçi ve modern dokunuşlarla harmanlanmış bu tatlar, Artois’in benzersiz atmosferiyle buluşarak konuklara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.