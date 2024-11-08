Ankara'da keyifli etkinlik

Arcon Kozmetik markalarından Cosmetic Club, önceki gün JW Marriott Ankara’da seçkin davetlilerin katılımıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davete cemiyet ve iş hayatından çok sayıda isim katılarak Cosmetic Club’ın güzellik ürünlerini deneyimlediler. Parfüm, makyaj ve cilt bakımında dünya çapında tanınan 12 lüks markanın ürünlerini bir araya getiren Cosmetic Club’ta konuklar ikonik ürünleri yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu. Ankaralı konuklarla tek tek ilgilenilerek kişiye özel cilt bakım ve makyaj deneyimi sunan davette ziyaretçiler lüks markaların ikonik ürünleri yakından keşfettiler. Etkinliğe katılan isimler arasında; Pervin Ersoy gibi çok sayıda isim vardı.