Güzelleştiren etkinlik...

Cilt bakımı markası Valmont, V-Lift serisinin lansmanını Vakko Hotel & Residence 'da gerçekleştirdi. Moda, basın, cemiyet, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Lansmanda 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol, kısa bir konuşma yaparak etkinliğin önemine değindi. Ardından, 4A Kozmetik Marka Müdürü Özge Yılmazer Can ve Valmont’un uluslararası temsilcisi Agnes Teffaud, markanın yenilikçi V-Lift serisini tanıtan etkileyici sunumlarıyla ürünlerin özelliklerini ve cilt bakımına kattığı faydaları davetlilerle paylaştılar. Davetliler, özenle hazırlanan ikramlar eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinliğe, moda, basın, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katılarak lansmana renk kattı.