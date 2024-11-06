GYODER 25. yılını kutladı

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 25. yılını özel bir gece ile kutladı. 5 Kasım 2024 tarihinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen “Miras & Gelecek” temalı kutlama, çeyrek asırlık mirası anmak ve geleceğe dair umut dolu bir yolculuğun hikayesini yazmak amacıyla iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Görkemli kutlama, GYODER Başkanı Neşecan Çekici’nin açılış konuşması ile başladı. Ardından düzenlenen “25. Yıl Başkanlar Seremonisi” ile GYODER'in geçmiş başkanları sahnede onurlandırıldı ve katkıları bir kez daha hatırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, özel bir konser verdi. Sahnesinde “Ateşle Oynama”, “Sevdan Olmasa”, “Rüya” gibi pop müziğe damga vurmuş şarkılarını söyleyen Evgin’e, tüm konuklar hep bir ağızdan eşlik ettiler. GYODER bu özel geceye katılan üyeleri adına gerçekleştireceği anlamlı bağışla Darüşşafaka’nın “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” kampanyasına destek olacak.

Hakan YAĞCI