Racing Team ile başarıya imza attı

Genç ve yetenekli rallici Azizhan Kaya, kariyerinin yeni bir dönemine adım attı. Türkiye ralli sporunun yükselen yıldızlarından Azizhan Kaya, ADD Racing Team ile anlaşarak dikkatleri üzerine çekti. Mimar, yarış pilotu ve ADD Racing Team takım sahibi Aydın Uluç, yeni transferleri Azizhan Kaya ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. 2020'den bu yana profesyonel olarak yarışan Kaya, 2022 yılında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Süper Grup'ta 4. sezonunu geçiren Kaya, bu yıl da şampiyonluk için iddialı. Geçmiş yıllarda bu grubun ne kadar çekişmeli geçtiğini belirten Kaya, 18 kupa kazanarak bu başarısını yeni takımıyla şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Azizhan Kaya, transfer kararını şu sözlerle açıkladı: "Aslında 2025 için takımca çok heyecanlıyız, oldukça güçlü bir giriş yapmak istiyoruz. Planımız bir üst grup olan Maxi Grup'ta yarışabilmek. Transfer olduğum takımın adı ADD Racing Team. Yeni kurulan bir takımdır ve Türkiye’nin en iyi pilotlarının doğru şartlar altında yarışmasını sağlamayı amaçlar. ADD racing team’in sunduğu proje ve hedefleri bende büyük bir heyecan uyandırdığı için tercihim ADD oldu. Umarım birlikte hedeflerimizin hepsine ulaşırız. Çok değerli bir ekibimiz var ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum."