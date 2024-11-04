Özel açılış...

Ayvalık Setur Marina AVM’de açılan Damat Tween ve Beverly Hills Polo Club mağazaları ile sürdürülebilir modanın “en şık ve en konforlu” stillerini müşterileriyle buluşturuyor. Marka mağazasında doğanın zarafetini gardıroplara taşıyan 24/25 Sonbahar-Kış koleksiyonu mağazasında da Marin koleksiyonunun seçkin tasarımları satışa sunuluyor. Damat Tween ve Beverly Hills Polo Club’ın “çevreye duyarlı” bakışını yansıtan, en seçkin doğal elyaflar ve malzemelerden oluşan koleksiyonlarda en iyi kalite, şıklık ve fonksiyonellik ön planda tutuluyor. Koleksiyonların doğal malzemelerle bağını güçlendiren renk paletinde ise beyazdan buza, yulaftan tereyağına kadar uzanan beyazın tonları, kil gibi doğal renklerle mükemmel bir uyum sağlıyor.