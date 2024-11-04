“Mavi Seyir” sergisi...

Ressam Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” adını taşıyan yeni sergisi sanatseverlerle buluştu. Denizi ve gemileri merkezine alarak insan hayatına fener olan eserleriyle tanınan Ressam Ayşen Can’ın, beşinci kişisel sergisi “Mavi Seyir” Üsküdar The Bosphorus House’da kapılarını açtı. Yolculuk ve seyri buluşturan 54 eserin yer alacağı serginin amiral eseri ise yine Atatürk ve Türk ulusunu anlatan tablo oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve eşi Barış Dedetaş’ın da hazır bulunduğu açılışta, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yaşar Canca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Kazım Bakan, İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜBOA) Onursal Başkanı Kapt. Saim Oğuzülgen, Kıyı Emniyeti Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arslan Dede, Deniz Emniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Kapt. Cahit İstikbal, TK Tuzla Tersanesi Genel Müdürü Levent Sorer, Nippon Paint Marine İş Geliştirme ve Ticari Satış Direktörü Cengiz Karabüber, Kuzey Marine Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yaşacan, Çankırı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Selçuk Baydar, Çankırı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Tozan ve Özkan Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özkan da sanatçıyı yalnız bırakmadı.