Polat ve Eraslan'a özel plaket

Bodrumlu iş insanı Alptekin Polat ve damadı Eray Eraslan, devlet kurumlarına yaptıkları katkılardan dolayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından takdim edilen teşekkür plaketini aldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla Menteşe'de düzenlenen törende, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının kullanımına sunulacak olan 114 yeni hizmet aracı teslim edildi. Törene üst düzey bürokratların yanı sıra hayırsever iş insanları ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Ayrıca Özellikle Bodrum bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalar ve sivil toplum örgütlerindeki hizmetlerinden ötürü Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı'nın Muğla Bodrum Temsilcisi görevi verildi.